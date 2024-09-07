Медведев рассказал о распаде США из-за гражданской войны

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек распад Соединенных Штатов в ходе гражданской войны, которую страна не сможет избежать. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"Для всех нас – sanctions forever. Вернее – до распада США в ходе неминуемой новой гражданской войны", - подчеркнул он, добавив, что СССР жил под санкциями в течение практически всего XX века.

По словам зампреда Совбеза РФ, санкции сегодня введены против России в "беспрецедентном масштабе".

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До этого Медведев заявлял, что для победы в специальной военной операции у России есть ее характер, поэтому победа будет за РФ.

Кроме того, он также высказывал мнение, что после завершения активной части специальной военной операции России придется много лет выпускать оружие в значительных объемах, как это делали в СССР.