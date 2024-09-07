Матвиенко призвала проанализировать феномен идеологии Победы

Необходимо в комплексе проанализировать феномен идеологии Победы для противостояния вызовам и угрозам, с которыми вновь сталкивается российское общество. Об этом написала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своей статье к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов для журнала "Вестник Совета безопасности РФ".

"Мы вновь сталкиваемся с серьезными вызовами и угрозами, стоим перед лицом новых задач в области информации, пропаганды, воспитания. И потому знание того, как ковалась Победа в этой сфере, имеет не только историческое, но и современное, актуальное значение. Необходимо вновь и вновь обращаться к этому опыту, в комплексе анализировать этот феномен, который я бы назвала идеологией Победы", - отмечает Матвиенко в статье, которая также опубликована на сайте Совфеда.

Как подчеркивает сенатор, прошедшие восемь десятилетий "не ослабили значения идеологии как ключевого фактора мощи и влияния государства, консолидации граждан".

"Уверена, при условии, что все наше общество будет разделять единые ценности, народ будет чувствовать предназначение Родины как совершенно особой цивилизации, победа вновь будет за нами", - написала спикер СФ.

Она отметила, что идеология Победы также "должна стать надежным оружием и в ходе специальной военной операции, и в глобальном противостоянии", так как сейчас "опять на кону существование России как государства, как самобытной цивилизации, Русского мира в целом".

Председатель Совета Федерации убеждена, что в этом вопросе общество не имеет права игнорировать собственный положительный отечественный опыт.

"1941 год, несмотря на все предыдущие потрясения - Гражданскую войну, разруху, политические процессы и репрессии, - страна встретила единым, сплоченным обществом именно потому, что в 1930-е годы советское руководство осознало новые угрозы, смогло отойти от догматов пролетарского интернационализма и мировой революции, взяло курс на новый патриотизм, выстроило образовательную, идеологическую, информационную политику", - отметила она.

При этом, по мнению политика, чтобы добиться результата, нельзя механически копировать советский опыт, потому что сейчас иной общественный уклад, политические и культурные реалии, а что "особенно важно - совсем иные информационные технологии, средства психологического и идейного воздействия на людей". Для решения этой задачи необходимо задействовать "все возможные силы и средства", отметила спикер Совфеда.