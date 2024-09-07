России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВС Украины из Курской области и защитить Белгород, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

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«Да», — ответил он на вопрос, хватит ли российской стороне сил и средств, чтобы выдавить ВСУ с территории Курской области и защитить Белгород.

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Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия разберётся с украинскими бандитами в Курской области.