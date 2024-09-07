Кадыров отреагировал на санкции США против российских СМИ

Российские СМИ все делают правильно, раз их так сильно боятся власти США, вводя санкции. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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«А давайте еще раз насладимся истинным лицом печально известной американской демократии? Причина для этого появилась показательная. Власти США, которые boriutsia za swobodu slowa (читать с ковбойским акцентом), ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и пяти ее дочерних структур», — написал политик.

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Он также похвалил медиагруппу, RT и персонально главного редактора телеканала Маргариту Симоньян.

«Если вас так сильно боятся, значит, все вы делаете очень и очень правильно», – написал Кадыров.

4 сентября телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена планирует обвинить Россию во вмешательстве в выборы. В публикации говорится, что «основным источником дезинформации» власти США считают медиагруппу Russia Today (RT) и хотят провести ее проверку.

В этот же день Минфин США ввел санкции против RT и главного редактора телеканала Маргариты Симоньян. В министерстве заявили, что американские власти предъявили им обвинения в нарушении закона об иноагентах.

6 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чушью» звучащие в США обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

Ранее в США не поверили в обвинения Вашингтона против российских СМИ.