Минский переговорный процесс киевский режим использовал для подготовки к боевым действиям, так как Запад стремился к тому, чтобы избежать мира на Украине. При этом Россия успела за это время перестроить экономику, сделав ее способной выдержать санкции, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, экс-представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по политическим вопросам контактной группы Родион Мирошник.

"Минский переговорный процесс относительного затишья не только дал противнику возможность подготовить Украину к войне, но пройти подготовительный период и России. Главное, что за это время сумели сделать мы - это осознать и донести нашему обществу, с кем мы на самом деле имеем дело. Перенастроить общественное сознание на реалистичное восприятие противника, который не намерен был отступать и сосредоточил свои усилия на "нанесении стратегического поражения России" на поле боя. Мы смогли подготовить свою экономику к лавинообразным санкциям, обрушенным на нас Западом", - сказал он, отметив, что история Минских соглашений - "это история о том, как киевский режим и Запад всеми способами стремились избежать мира на Украине".

Военный эксперт Андрей Марочко в свою очередь заявил ТАСС, что Украина за время работы Минских соглашений в полной мере не выполнила ни один из пунктов документа. Минский протокол Киев использовал для того, чтобы подготовить украинских военных для новой фазы эскалации конфликта в Донбассе.

"Были попытки замылить всем глаза, показать, что якобы Украина действует в рамках Минских соглашений, но кроме переговоров больше дело на практике никуда не шло. <...> Благодаря заявлениям западных политиков, в частности тех, кто участвовал в подписании Минских соглашений, непосредственно госпожи Меркель, [экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель], мы знаем, что Минские соглашения никто соблюдать не собирался. Более того, она подтвердила тезисы, <...> что Минские соглашения были нужны Киеву для подготовки украинских боевиков для эскалации конфликта в Донбассе", - сказал он.

При этом военнослужащие Народной милиции ЛНР, созданной в рамках Минских соглашений, "пытались соблюдать все то, что было написано в этих нормативно-правовых актах", отметил Марочко.

О Минских соглашениях

Минские соглашения - пакет документов, принятый в 2014-2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол (Протокол по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы относительно совместных шагов, направленных на имплементацию мирного плана президента Украины Петра Порошенко и инициатив президента России Владимира Путина), подписан 5 сентября 2014 года в Минске членами Контактной группы, а также главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР; ныне субъекты РФ). Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2"), согласован в Минске 12 февраля 2015 года лидерами Германии, России, Украины и Франции на саммите в нормандском формате и подписан Контактной группой по урегулированию ситуации на Украине и главами ДНР и ЛНР.