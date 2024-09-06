Явка избирателей на ДЭГ на выборах составила 70%

Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на 19:00 мск пятницы составила 70%. Об этом сообщили в Минцифры.

"Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе сегодня стартовало в 15 регионах из 25. На 19:00 мск явка онлайн-избирателей в них составила 70%", - говорится в сообщении.

Всего дистанционно проголосовали уже более 50% от всех, кто включен в списки избирателей ДЭГ. Шесть регионов присоединятся к голосованию на платформе ДЭГ 7 сентября, еще четыре - 8 сентября. В Москве голосование проводится на региональном портале.

Наиболее высокая явка наблюдается в Республике Марий Эл (83%), на Алтае (78%), в Камчатском крае (77%), а также в Липецкой и Вологодской областях (по 76%).

Почти 4 тыс. избирательных кампаний всех уровней пройдут 6-8 сентября в большинстве регионов России. В 21 регионе состоятся прямые выборы глав субъектов РФ, еще в четырех регионах - в Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и Крыму - они будут избраны парламентами. В 13 субъектах РФ пройдут выборы в заксобрания. Также состоятся довыборы в Госдуму в трех одномандатных округах.