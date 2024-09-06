Путин проголосовал онлайн на выборах в Мосгордуму

Президент РФ Владимир Путин принял участие в едином дне голосования и онлайн отдал свой голос на выборах депутатов восьмого созыва Московской городской думы.

На опубликованных пресс-службой Кремля кадрах видно, как российский лидер в своем рабочем кабинете сел за компьютер, сделал несколько кликов, совершив выбор.

Последние несколько лет Путин предпочитает пользоваться электронным способом волеизъявления. В этом году он уже голосовал онлайн на президентских выборах в марте, а в прошлые годы дистанционно принимал участие в осеннем едином дне голосования, в том числе на выборах мэра Москвы.

Глава российского государства ранее говорил, что онлайн-голосование становится все популярнее у избирателей, так как это очень удобный, быстрый, надежный способ отдать свой голос и проявить гражданскую позицию.

Выборы депутатов восьмого созыва Мосгордумы

Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.

Москвичи смогут проголосовать на них электронно - онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции "Выбираем вместе 2024 - Москва" программы "Миллион призов", в которой будут разыграны призовые баллы.