Захарова назвала поразительным масштаб кампании США по фейкам против РФ

Масштабы кампании Вашингтона по распространению фейков о российской внешней политике поразительны. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утечку в сеть свыше 2,5 тыс. цепочек писем и 13 Гб данных проамериканских фондов.

Захарова обратила внимание на публикацию Telegram-канала Readovka, согласно которой проамериканские фонды при финансировании спецслужб использовали фабрику ботов для раскачивания ситуации в России. Также, согласно публикации, организовывались адресные нападки, в том числе на саму Захарову, а число работников компании составляло почти полторы сотни.