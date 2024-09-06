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Сенатор Карасин назвал реальной идею Зеленского завершить конфликт осенью

Идея президента Украины Владимира Зеленского закончить военный конфликт с Россией осенью реальна при определенных условиях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит «Лента.ру».

В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью
© globallookpress.com

Он отметил, что если Зеленский согласится выполнить условия, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, то закончить конфликт осенью вполне реально.

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Однако он уточнил, что у него есть большие сомнения, что это произойдет, так как действия властей Украины нелогичны и непоследовательны. Для завершения конфликта Украина должна проработать предложения по его урегулированию и предложить их российской стороне.

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