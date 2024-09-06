В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

Идея президента Украины Владимира Зеленского закончить военный конфликт с Россией осенью реальна при определенных условиях, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Его слова приводит «Лента.ру».

Он отметил, что если Зеленский согласится выполнить условия, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, то закончить конфликт осенью вполне реально.

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Однако он уточнил, что у него есть большие сомнения, что это произойдет, так как действия властей Украины нелогичны и непоследовательны. Для завершения конфликта Украина должна проработать предложения по его урегулированию и предложить их российской стороне.