Путин образовал оргкомитет Национального центра "Россия"

Президент РФ Владимир Путин образовал организационный комитет Национального центра "Россия" и назначил первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко его председателем. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положению об оргкомитете, он будет разрабатывать и утверждать план мероприятий, связанных с деятельностью центра, готовить предложения о проведении мероприятий с участием представителей власти иностранных государств, содействовать СМИ в освещении мероприятий центра. Кроме того, оргкомитет будет утверждать архитектурные и планировочные решения центра, его символы и стиль экспозиций.