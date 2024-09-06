Дмитрий Медведев проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах депутатов Мосгордумы. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Выборы проходят в 84 субъектах Российской Федерации. В общей сложности в ходе выборов должны быть распределены 35 тыс. мандатов в органах государственной власти и местного самоуправления. Уверен, что граждане России примут активное участие в начавшемся сегодня голосовании», – говорится в сообщении.

Выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино проходят с 6 по 8 сентября. На них доступно электронное голосование как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы. Одновременно с этим можно проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. При этом москвичи, подавшие заявление для голосования таким образом, смогут сделать это только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.