$89.82+0.1299.72+0.52
Почта

Песков заявил, что США могут лишиться потребности использовать Россию

В США может исчезнуть потребность использовать Россию как инструмент политической борьбы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив соотвествующие слова российского лидера Владимира Путина.

Песков заявил, что США могут лишиться потребности использовать Россию
© РИА Новости

По словам представителя Кремля, глава государства уже говорил, что также может возникнуть такая ситуация, когда у США больше не будет потребности приносить двусторонние отношения в жертву интересам.

Песков заявил о нелегитимной власти на Украине с 2014 года

Он добавил, что тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенными Штатами.

Политика
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Соединенные Штаты
Украина