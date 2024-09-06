В США может исчезнуть потребность использовать Россию как инструмент политической борьбы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив соотвествующие слова российского лидера Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, глава государства уже говорил, что также может возникнуть такая ситуация, когда у США больше не будет потребности приносить двусторонние отношения в жертву интересам.

Песков заявил о нелегитимной власти на Украине с 2014 года

Он добавил, что тема России является неотъемлемой частью политической борьбы в Соединенными Штатами.