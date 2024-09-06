В Кремле ответили на заявление Тайваня о российских землях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не воспринимают всерьез призывы Тайваня к Китаю по российским землям. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю попросить у России земли, признанные за ней по Айгунскому договору. По мнению политика, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то Пекин также должен попросить у России земли из договора, подписанного в 19 веке.

Айгунский договор, заключенный в 1858 году Российской империей и Цинской империей, стал одним из ключевых соглашений, определивших границы между двумя странами. В этом договоре Китай признал контроль России над значительными территориями к северу от Амура и Уссури, в районе современного Приморья и Хабаровского края.