В Кремле ответили на заявление Тайваня о российских землях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не воспринимают всерьез призывы Тайваня к Китаю по российским землям. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее глава Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю попросить у России земли, признанные за ней по Айгунскому договору. По мнению политика, если претензии Китая к Тайваню касаются территориальной целостности, то Пекин также должен попросить у России земли из договора, подписанного в 19 веке.
Айгунский договор, заключенный в 1858 году Российской империей и Цинской империей, стал одним из ключевых соглашений, определивших границы между двумя странами. В этом договоре Китай признал контроль России над значительными территориями к северу от Амура и Уссури, в районе современного Приморья и Хабаровского края.
«Мы такие заявления не видели, честно говоря. Ну, и даже если они были, вряд ли их можно воспринимать как серьезные высказывания», - так Песков прокомментировал слова главы Тайваня.