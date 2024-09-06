Кремль высказался о помощи США в «расшифровке» тона слов Путина про Харрис

Расшифровкой тона заявлений президента РФ Владимира Путина в адрес кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис должен заниматься Запад. Об этом заявил заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Напомним, что накануне Путин выступил на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он заявил, что российская сторона поддерживает Харрис после выхода действующего президента США Джо Байдена из президентской гонки. Песков отметил, что, когда Путина спрашивают о международных делах, он дает комментарии.

«Что касается тона, то, наверное, это должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом, давайте не будем их лишать такой возможности», - заявил Песков в ответ на вопрос о том, в какой форме сделал заявление Путин.

Очередные, 60-е по счету, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование. Действующий глава государства и ведущий кандидат от Демократической партии США Джо Байден выбыл из гонки в конце июля, всего за три с небольшим месяца до даты голосования.