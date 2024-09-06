Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ответные ограничения Москвы для американских СМИ в России будут учитывать их редакционную политику.

В беседе с журналистами он указал, что «вряд ли можно говорить о каком-то едином подходе» при введении ответных ограничений.

«Мы тщательно наблюдаем за редакционной политикой разных зарубежных СМИ. Некоторые из них всё-таки сохраняют какие-то намёки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками», — пояснил Песков.

Он указал эти факторы российская сторона будет принимать во внимание при отработке мер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью RT, что обвинения, выдвинутые против RT в США, — это очередное доказательство виновности Вашингтона в нарушении свободы слова.