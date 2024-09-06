Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил, что при определенных обстоятельствах основатель Telegram Павел Дуров может передать ключи шифрования властям Франции вопреки своему желанию. Об этом сообщает ТАСС.

Медведев отметил, что Дуров действительно защищает принципы Telegram. Замглавы Совета безопасности рассказал о своей встрече с Дуровым в 2015-2016 годах. По словам Медведева, тогда он указал Дурову, что террористы могут использовать Telegram в своих целях.

«Поэтому вы должны будете рано или поздно эти ключи шифрования, наверное, отдать. И он говорит: «Я никогда и никому это не отдам!». Это дословно. Никогда и никому! Я думаю, что он реально верит в это», - сказал Медведев.

Он добавил, что в итоге Франции придется отпустить Дурова из-за репутационных рисков. Однако перед этим основателя Telegram, возможно, вынудят передать ключи шифрования, считает Медведев.

«Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», - заключил Медведев.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».