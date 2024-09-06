Лавров заявил о хамстве Украины в адрес Монголии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал хамством в адрес Монголии недавние заявления украинских властей о визите в страну президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РБК.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер в отношении президента РФ. В начале этой недели Путин посетил Монголию, признающую юрисдикцию МУС. Эта поездка стала первым с момента выдачи ордера визитом Путина в страну, ратифицировавшую Римский статут.

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У МУС нет механизмов, позволяющих принуждать страны к исполнению своих решений, в итоге у президента РФ не возникло каких-либо проблем. В МИД Украины назвали это «тяжелым ударом» по МУС и международному уголовному праву. В Киеве пообещали добиваться «последствий» для Монголии.

«Насчет заявлений, которые украинские официальные лица делают в адрес третьих стран и их отношений с РФ, - кроме как хамством [это] назвать сложно. Не забудем, что и после визита президента Индии Нарендры Моди в РФ Зеленский лично сказал, что Моди нанес смертельный удар по усилиям по урегулированию», - отметил Лавров.

Он добавил, что вопреки этим заявлениям Моди позже посетил Киев и, возможно, объяснил Зеленскому, что «приличные люди так себя не ведут». Лавров подчеркнул, что тема МУС вообще не поднималась в рамках подготовки визита Путина в Монголию.