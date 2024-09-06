Власти Франции не смогли объяснить даже собственному населению свои действия в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Это является самым отвратительным и трагикомичным во всей этой ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет РИА Новости.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллион евро с запретом покидать Францию.

«Самое в этом, на мой взгляд, отвратительное и трагикомичное - не только то, что было предпринято в отношении Дурова, а то, что они (власти Франции) объяснить это не смогли ни своему населению, ни мировому сообществу», - пояснила Мария Захарова на полях «Восточного экономического форума».

Дипломат также констатировала, что французские власти «утратили навык всех реально действующих демократических механизмов».

«У них нет обратной связи со своим населением, они привыкли, использовать информтехнологии в пропаганде одной точки зрения», - отметила она.

Ранее в СМИ появилась информация, что Дуров несколько раз тайно встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном и в день своего ареста он также прилетел в Париж для встречи с главой государства. Однако сам Эммануэль Макрон подчеркнул, что не знал о приезде предпринимателя во Францию и никаких встреч с ним не планировал.