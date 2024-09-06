Захарова: на Западе всегда вмешивались в работу социальных сетей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT заявила, что контроль над мессенджерами и соцсетями в западных странах был всегда.

«Модерировали всегда с участием западных спецслужб везде контент, вмешивались в работу социальных сетей американских так, как это им было выгодно. Манипулировали сознанием людей через эти социальные сети и делали всё для того, чтобы распространить такую же логику по всему миру. Только когда другие страны пытались привести в соответствие работу зарубежных мессенджеров, зарубежных средств массовой коммуникации со своим национальным законодательством, это вызывало истерику в Вашингтоне и в других западных столицах», — сказала Захарова.

Она отметила, что такая реакция была вызвана тем, что данные меры лишали Вашингтон возможности использовать эти средства коммуникации в своих целях.