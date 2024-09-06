Захарова рассказала чем Лавров занимается в свободное от работы время

Глава МИД РФ Сергей Лавров увлекается футболом и регулярно тренируется на футбольном поле. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время общения с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дипломат отметила, что футбол — это общеизвестное увлечение Лаврова, которое он никогда не скрывал. Захарова пояснила, что он выходит на поле каждый раз, когда оказывается в Москве: обычно это бывает каждую неделю.

Ранее глава МИД рассказывал, что в юношеском возрасте играл в хоккей, однако с этим видом спорта пришлось завязать из-за развивающейся близорукости. Он переключился на футбол, который его в конечном счете «захватил». Кроме того, Лавров является любителем рафтинга.

ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Ранее на пленарном заседании форума выступил президент России Владимир Путин.