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Лавров рассказал о своей единственной встрече с Кулебой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в 2022 году, которая состоялась в Анталье, но не принесла «ничего нового и конструктивного». Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК.

По словам Лаврова, встреча прошла на полях дипломатического форума в марте 2022 года при посредничестве тогдашнего турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу. При этом глава российского дипломатического ведомства не собирался лететь в Турцию, так как дипломатический форум там не вписывался в график, но его заверили, что «все очень серьезно, потому что Кулеба сказал, что ему есть, что передать».

Единственная встреча Лаврова и Кулебы прошла в присутствии турецкого министра иностранных дел. Открыв ее, Чавушоглу передал слово Кулебе как инициатору общения.

«Тогда Кулеба с бумажки на хорошем английском языке зачитал то, что мы слышали ежедневно еще до начала СВО. То есть ничего нового и конструктивного там не прозвучало», - заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Кулеба тогда не озвучил «ничего, кроме официоза», а реальная работа на переговорах по достижению мира между сторонами в то время шла на уровне делегаций.

«Я потом у Чавушоглу поинтересовался, где же это послание, которое он хотел передать. Тот тоже удивился», - констатировал глава МИД России.

Ранее Верховная рада Украины утвердила отставку Дмитрия Кулебы, который занимал пост главы МИД Украины с 4 марта 2020 года. За это решение проголосовали 240 парламентариев. Владимир Зеленский назвал причиной отставки Кулебы его недостаточно активную работу по поставкам оружия.

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При этом еще в марте 2022 года Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, совместно достигнув определенных договоренностей. Однако Киев вышел из переговорного процесса.

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