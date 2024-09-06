Захарова раскритиковала обвинения США против политолога Саймса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения США в адрес политолога Дмитрия Саймса, назвав их преследованием за инакомыслие. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 5 сентября, Минюст США сообщил об обвинениях в адрес Саймса и его супруги Анастасии. По версии американских властей, пара участвовала в «схеме по нарушению санкций США» в интересах «Первого канала». В Минюсте США заявили, что Саймсы неоднократно выступали в эфирах телеканала, заработав более миллиона долларов, а также получив личный автомобиль с водителем и другие бонусы.

Саймс - политолог и историк, эмигрировавший в США из СССР в 70-х. Он был неофициальным советником по вопросам внешней политики экс-президента США Ричарда Никсона.

Ведущий Первого канала прокомментировал обыск в его поместье

Летом Минюст США начал масштабное уголовное расследование против американцев, которые сотрудничали с российскими государственными телеканалами. Как рассказали источники The New York Times, в августе агенты ФБР провели обыски в домах двух человек, которых связывают с российскими государственными СМИ: Саймса и бывшего инспектора ООН по вооружениям Скотта Риттера.

Как писала NYT, прокуроры тогда не предъявили обвинения ни одному из них. На условиях анонимности американские чиновники рассказали газете, что вскоре ожидаются новые обыски. У кого именно, не уточнялось. Также они заявили, что возможны уголовные обвинения.

Расследование связывали с опасениями США, что Россия может повлиять на ноябрьские выборы президента страны. Саймс назвал обыски «попыткой запугать любого, кто идет против официальной политики».