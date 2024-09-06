Захарова исключила примирение со спонсировавшими Украину спортсменами

Никакого примирения со спортсменами, спонсировавшими Украину, быть не может. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во время Восточного экономического форума (ВЭФ), ее слова приводит РИА Новости.

«Другое дело, если люди не только занимаются спортом, не только принимают участие в соревнованиях, но, не дай Бог, спонсируют киевский режим, не дай бог ассоциируют себя с киевским режимом. Здесь, конечно, никакого примирительного тона быть не может», — сказала Захарова.

Также официальный представитель МИД осудила заявление министра молодежи и спорта Украины Матвея Бедного о недопуске россиян на Олимпиаду в 2026 году. По ее словам, это является проявлением экстремистской сущности Киева.