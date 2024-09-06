Захарова назвала основную причину мошенничества в сети

Незащищенность персональных данных россиян позволяют мошенникам совершать преступления в киберпространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе дискуссии о цифровом суверенитете и безопасности граждан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Утекло все и утекает до сих пор. Незащищенность персональной информации, причем всех уровней - и первичного, и более детального, и дает совершать преступления в таком масштабе", - сказала дипломат, отметив, что утечка персональных данных и является "точкой входа, которой пользуются мошенники" из-за рубежа.

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Захарова подчеркнула, что нужно говорить не просто о безопасности, а в первую очередь о сохранности данных граждан.