Захарова назвала основную причину мошенничества в сети
Незащищенность персональных данных россиян позволяют мошенникам совершать преступления в киберпространстве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе дискуссии о цифровом суверенитете и безопасности граждан на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
"Утекло все и утекает до сих пор. Незащищенность персональной информации, причем всех уровней - и первичного, и более детального, и дает совершать преступления в таком масштабе", - сказала дипломат, отметив, что утечка персональных данных и является "точкой входа, которой пользуются мошенники" из-за рубежа.
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Захарова подчеркнула, что нужно говорить не просто о безопасности, а в первую очередь о сохранности данных граждан.
"Когда мы будем говорить о цифровой гигиене, и люди поверят, что, совершая ряд действий, они могут себя обезопасить, то мы готовы и одновременно сказать, что ваши персональные даннные защищены на том уровне, чтобы эту цифровую грамотность уже повсеместно внедрять", - заключила официальный представитель МИД.