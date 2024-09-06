Песков высказался о сроках завершения СВО

Россия не ставит конкретных сроков завершения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), его слова приводит ТАСС.

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«Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее», — сказал Песков.

Песков назвал задачу России на следующие 100 лет

Он отметил, что целью СВО является обеспечение безопасности страны и будущих поколений.

Ранее Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.