Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал задачу России на следующие 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

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По его словам, власти России должны сделать так, чтобы Дальний Восток был более привлекательным для жизни, чем в европейской части страны. Песков подчеркнул, что успехи, которые были достигнуты за последние 10-20 лет осязаемы, но предстоит сделать еще многое.

Песков заявил о необходимости цензуры в военных условиях

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия является самой большой страной в мире, однако численность ее населения остается скромной. По его словам, на Дальнем Востоке живет около 7,5 миллиона человек. Песков назвал это дисбалансом.

Ранее Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.