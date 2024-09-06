Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Его слова приводит ТАСС.

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Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.

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«Мы в состоянии войны. Но, когда война закончится, а любая война заканчивается миром, то должна быть полная свобода информации», — отметил он.

Ране Песков заявил, что «вылазки, подобные вторжению Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область», до предела эскалируют напряженность.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции.