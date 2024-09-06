Захарова рассказала о вызовах, которые проходят Россия и КНДР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отношения России и КНДР, указала, выступая на полях ВЭФ, что обе стороны проходят невероятные вызовы санкционной войны. Об этом информирует РИА Новости.

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При этом дипломат добавила, что Россия и КНДР вместе находятся в одном регионе и субрегионе и имеют ряд совпадающих взглядов на международную обстановку.

Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ

Ранее сообщалось, что США, Япония и Республика Корея до конца 2024 года хотят запустить механизм мониторинга соблюдения санкций, направленных против КНДР.