В Госдуме предложили провести «специальную демографическую операцию»

В России следует провести «специальную демографическую операцию», начав с Дальнего Востока. С таким предложением выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина в беседе с РИА Новости.

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«Мы должны организоваться и провести прямо еще одну спецоперацию. Вот как специальная военная операция - специальная демографическая операция. На Дальнем Востоке солнце восходит, поэтому отсюда и начинается эта операция», — сказала Останина.

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Она отметила, что начать работу по повышению демографии надо с молодых семей. При этом не стоит забывать о тех детях, которые уже родились, подчеркнула депутат.

Как сообщала в мае вице-премьер России Татьяна Голикова, количество многодетных семей с тремя и более детьми в 2024 году достигло 2,4 миллиона, в этих семьях воспитывают 7,7 миллиона детей.