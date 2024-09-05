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Минфин США обвинил RT в тайной вербовке влиятельных американцев

Министерство финансов США обвинило RT в тайной вербовке влиятельных американцев. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства пресс-релизе.

Минфин США обвинил RT в тайной вербовке влиятельных американцев
© РИА Новости

В публикации утверждается, что такую деятельность телеканал якобы начал вести в начале 2024 года.

«С начала 2024 года руководители RT... начали ещё более гнусную попытку тайно вербовать ничего не подозревающих американских инфлюенсеров для поддержки своей кампании вредоносного влияния», — говорится в заявлении.

Тем временем пользователи сети сравнили RT с «Мстителями», комментируя заявление Минюста США.

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