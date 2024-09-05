«Масштабный план развития»: о чем говорил Путин на ВЭФ

Владимир Путин выступил на Пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором приняли участие представители более 75 стран. Как отметил российский лидер, очень важно, что дискуссии в рамках форума приводят к конкретным инвестиционным решениям и торговым договорённостям. Путин сообщил, что только на последних трёх форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше 10,5 триллионов рублей. При этом значительную часть своей речи российский лидер посвятил теме развития Дальнего Востока. Также глава государства коснулся вопросов специальной военной операции, мирного урегулирования по Украине и санкционной политики Запада.

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании девятого Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором приняли участие представители более 75 стран и территорий. Как отметил российский лидер, очень важно, что дискуссии в рамках форума приводят к конкретным инвестиционным решениям и торговым договорённостям.

«Отмечу, что только на последних трёх форумах было подписано больше тысячи соглашений на общую сумму свыше десяти с половиной триллионов рублей», — заявил президент.

При этом большую часть своей речи российский лидер посвятил теме развития Дальнего Востока.

«Важность, правильность этого решения подтвердила сама жизнь, вызовы, с которыми мы столкнулись в последнее время, и те объективные тенденции, а это самое главное, которые набирают силу в мировой экономике, когда основные деловые связи, торговые маршруты и в целом весь вектор развития всё больше переориентируется на Восток и Глобальный Юг. Наши дальневосточные регионы дают прямой выход на эти растущие, перспективные рынки, позволяют преодолевать те барьеры, которые пытаются навязать всему миру некоторые западные элиты», — подчеркнул Путин.

По его словам, на сегодняшний день Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, её «флагманом в новой глобальной экономической реальности».

«И от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит будущее всей нашей страны, — пояснил российский лидер. — За десять лет в регионе запущены или готовятся к запуску более трёх с половиной тысяч промышленных, инфраструктурных, технологических, образовательных проектов. Темпы роста инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке за десять лет увеличились, и они в три раза выше среднероссийских».

Как подчеркнул Путин, опыт Дальнего Востока станет основой для того, чтобы «масштабировать практику мастер-планов».

«Как было отмечено в Послании Федеральному Собранию, до 2030 года такие стратегические документы будут подготовлены для 200 населённых пунктов России, то есть мы будем масштабировать: 22 населённых пункта сегодня на Дальнем Востоке, 200 — по всей стране, включая опорные города, которые вносят вклад в укрепление технологического суверенитета России», — отметил президент.

По его словам, необходимо обеспечить «ресурсный суверенитет страны», сформировать устойчивую базу для бесперебойного снабжения национальной экономики, регионов РФ, городов и посёлков «доступным сырьём и топливом, создать основу для производства новых материалов и источников энергии».

Путин также рассказал об укреплении транспортных и логистических возможностей как Дальнего Востока, так и всей страны. По его словам, самый значимый и крупный проект — это расширение Восточного полигона железных дорог.

«Сегодня мы реализуем проект, который по масштабу больше самого крупного инфраструктурного инвестиционного проекта Советского Союза, реализованного всеми республиками СССР, причём с огромным напряжением сил», — сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия может и готова «строить быстро, много и качественно», реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты «национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба».

«Среди таких проектов — развитие Северного морского пути как международного логистического маршрута. За последние десять лет его грузопоток вырос почти на порядок: если в 2014 году по Севморпути было перевезено всего четыре миллиона тонн грузов, то в прошлом году — уже более 36 млн тонн. Это в пять раз больше рекорда советского времени», — рассказал российский лидер.

Путин анонсировал дальнейшее наращивание грузопотока, в том числе за счёт активного освоения арктических месторождений, перенаправления грузов с запада на восток, за счёт увеличения транзита.

«Масштабный план развития Северного морского пути развёрнут. Мы строим ледоколы, развиваем спутниковую группировку, укрепляем береговую инфраструктуру, сеть аварийно-спасательных центров. Чтобы, так сказать, раскатать новые логистические маршруты, два года назад по Севморпути были запущены каботажные рейсы. Сегодня в этой схеме — 14 портов Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока», — уточнил президент.

О снижающейся роли доллара

Владимир Путин ответил на ряд вопросов, в частности, он прокомментировал процесс так называемой дедолларизации.

«Мы не проводим политики дедолларизации. Мы ведь не отказывались от расчётов в долларах — нам отказали в расчётах, и мы просто вынуждены искать другие возможности, вот и всё», — сказал российский лидер.

Он заметил, что естественным образом меняются и приоритеты в использовании определённых валют.

«Сегодня страны Глобального Юга — это более 50 процентов глобального мирового ВВП, а страны БРИКС — это примерно одна треть глобальной экономики в мире… Мы, например, с нашими партнёрами по БРИКС используем национальные валюты — на уже примерно 65 процентов. Это естественный процесс. Но финансовые и политические власти Соединённых Штатов своими не просто неаккуратными, а непрофессиональными и глупыми действиями этот процесс подталкивают», — уверен Путин.

О ситуации в Курской области

Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области. По его словам, священный долг ВС РФ — сделать всё для того, чтобы выбросить противника с этих территорий и надёжно защитить российских граждан.

«Цель противника заключалась в том, чтобы заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска с одного участка на другой и остановить наше наступление на ключевых направлениях, прежде всего в Донбассе, освобождение которого является нашей первоочередной целью. Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — подчеркнул российский лидер.

Президент сообщил, что Вооружённым Силам РФ удалось стабилизировать ситуацию и начать «постепенно выдавливать» врага с приграничных территорий.

«Никаких действий по сдерживанию нашего наступления не происходит. Наоборот, перебросив в эти приграничные районы с нами свои достаточно большие и неплохо подготовленные подразделения, противник ослабил себя на ключевых направлениях, а наши войска ускорили наступательные операции», — констатировал Путин.

По его словам, действия ВСУ привели к консолидации российского общества и к тому, что стало больше тех, кто заключает контракты с ВС РФ.

«Количество людей, наших мужчин, которые чувствуют потребность защищать Родину, Отечество, резко увеличилось, увеличилось количество людей, которые подписывают контракты с Вооружёнными Силами», — отметил российский лидер.

О перспективах мирного урегулирования

Президент России прокомментировал и тему мирных переговоров с Украиной. По его словам, российская сторона никогда от этого не отказывалась, но считает, что диалог надо вести «не на основе каких-то эфемерных требований, а на основе тех документов, которые были согласованы и фактически парафированы в Стамбуле».

«Мы практически все параметры возможного мирного соглашения с представителями правительства в Киеве достигли, обо всём договорились… Потом приехал господин Джонсон, — как известно, британские власти не отрицают этого, они подтверждают, — приехал и дал указание украинцам воевать до последнего украинца, что сегодня и происходит, с целью добиться стратегического поражения России. Этого не получается. И украинские официальные власти публично заявили о том, что если бы они тогда исполняли то, о чём мы с ними договорились, а не слушали бы своих хозяев из других стран, война бы уже давно прекратилась. Но они пошли по другому пути. Вот результат», — подчеркнул российский лидер.

Как он отметил, на Западе подумали, что «поставят Россию на колени, расчленят её или что ещё они там планировали сделать».

«Думали, что вот, вот — манна небесная свалилась, сейчас они добьются своих стратегических целей, к которым стремились, может быть, столетиями или десятилетиями… Вот они до сих пор и воюют… У меня иногда складывается впечатление, что те, кто руководят Украиной, как будто они вообще инопланетяне какие-то либо иностранцы. Собственно говоря, они не думают просто — нет, я серьёзно говорю — вы понимаете, такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать, я даже не понимаю. Нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтобы детей набирать, как в Германии фашистской, гитлерюгенд создавать. Но это не решит проблему, вот в чём всё дело», — заявил Путин.

О внутриполитической ситуации в США

Российский лидер ответил на вопросы по теме предвыборной гонки в США. У него поинтересовались, кто его фаворит в рамках этой гонки.

«У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем, будем её поддерживать… Она так выразительно и заразительно смеется, что это говорит о том, что у неё всё хорошо. А если у неё всё хорошо, то… Вот Трамп же ввёл столько, такое количество ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что «в конечном итоге выбор за американским народом», и Россия с уважением будет относится к этому выбору.

О невозможности изолировать энергетику РФ

Владимир Путин затронул тему энергоресурсов и отношений России с Западом в этом контексте. Он обратил внимание на то, что мировая экономика не выдержит изоляции российской энергетики.

«Кто бы и как бы ни пытался закрыть нашу энергетику, это невозможно, потому что на пределе находится добыча в соответствии с потребностями мирового рынка… Представим себе, что взяли завтра и всё закрыли — газ, нефть нашу и так далее. Мировая экономика не выдержит такого закрытия. Просто цены подрастут до небес, а всё равно будут покупать, без этого невозможно», — отметил президент.

По словам российского лидера, Россия свои вопросы решит, а те, кто не хочет с ней сотрудничать, уже несут убытки.

«Мы же видим, что в европейских странах происходит, многие из них балансируют на грани рецессии. И ситуация будет усугубляться, потому что те, кто поставляет им энергоресурсы, заботятся прежде всего о своих собственных национальных интересах, в тех же Штатах. Ну что, в два-три раза поставляют… Или на сколько там? Процентов на 50, на 60 больше, чем наши стоят энергоносители, газ имею в виду, прежде всего. Конечно, экономика Европы, в том числе Германии, рассчитанная на наши энергоносители, переживает очень серьёзные испытания. Многие отрасли просто закрываются», — констатировал Путин.

Однако это не выбор РФ, российские власти готовы поставлять природный газ, подчеркнул президент.

«Договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют. «Ямал — Западная Европа» поляки же закрыли. Теперь Украина закрывает, да ещё маршрут по дну Балтийского моря «Северный поток-2» не включают. Ну, не хотят — не надо. Ущерб для них будет», — отметил российский лидер.

Россия будет наращивать свои поставки в другие регионы мира, в том числе в Китай, заявил Путин.

«У нас с Китайской Народной Республикой давно, до всяких этих кризисов в Европе и на украинском направлении есть проект хороший, по поставкам в Китайскую Народную Республику. В следующем году мы выйдем на проектную мощность — 38 миллиардов кубических метров, плюс с Дальнего Востока, отсюда, с (газопровода. — RT) «Сахалин — Владивосток» тоже в Китайскую Народную Республику плюс еще 10 миллиардов кубических метров. Мы изучаем другие маршруты», — сообщил президент.

«Очень серьёзный сигнал»

Как отметил профессор Института медиа НИУ ВШЭ, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев, в выступлении Владимира Путина на ВЭФ есть три принципиальных аспекта.

«Первый момент — это то, что Дальний Восток является фактически моделью для построения новой экономики реального мира вне американоцентричной глобализации. Те подходы, которые используются, апробируются на Дальнем Востоке, должны стать для всей России основными. Это абсолютно принципиальный момент. Что такое Дальний Восток с точки зрения модели экономического развития в последние 10 лет? Это развитие реального сектора экономики: судостроения, топливного экономического комплекса, логистики и др. Это очень серьёзный сигнал тем в России и за её пределами, кто считает, что РФ будет и дальше ограничиваться старыми методами экономического регулирования», — подчеркнул Евстафьев в беседе с RT.

Второй важный аспект в выступлении Путина, по мнению аналитика, заключается в продолжении Россией курса на суверенное экономическое и политическое развитие.

«Мир суверенных государств будет расширяться, эта идея так или иначе звучит в выступлении Владимира Путина. При этом он очень чётко указал на масштабность и возможность различного рода компромиссов даже со странами, которые проводят недружественную по отношению к России политику. То есть РФ готова удерживать мир от сползания в большую войну, которая никому не нужна — ни России, ни другим разумным странам», — подчеркнул аналитик.

Третья важнейшая идея, прозвучавшая в выступлении Владимира Путина, — это развитие инфраструктуры, считает Евстафьев.

«Президент на ВЭФ подчеркнул абсолютную приоритетность логистической и социально-экономической связанности Дальнего Востока и Восточной Сибири как условие экономического развития не только России, но и всего региона Восточной Азии и Юго-Восточной Азии», — сказал эксперт.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов отметил, что выступление Владимира Путина на ВЭФ свидетельствует о том, что российская экономика «постепенно поворачивается на Восток».

«Почему? Потому что Запад своим неадекватным поведением в политических вопросах создаёт ненужные экономические препятствия, и поэтому мы сталкиваемся с необходимостью переориентировать наш экспорт. Запад сделал ставку на экономический блицкриг против нашей страны, однако эта история провалилась, доказательство тому —эффективная переориентация нашей экономики, в первую очередь на торгово-экономическое сотрудничество с Китаем», — пояснил аналитик в беседе с RT.

Со своей стороны, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман подчеркнул, что Россия представляет большой интерес для её зарубежных партнёров, что подтверждает присутствие большого количества международных гостей на ВЭФ.

«Идея Запада об изоляции крупнейшей в мире страны звучит абсурдно. США и ЕС со своей санкционной политикой рискуют сами оказаться на задворках мировой экономической системы, центр тяжести которой очевидным образом смещается в сторону Азии. Отказавшись от приобретения доступных российских углеводородов, европейцы резко увеличили свои производственные издержки, что наделило индийских и китайских производителей товаров дополнительными конкурентными преимуществами», — подчеркнул Фельдман в комментарии RT.

По его словам, поворот РФ на Восток продиктован не только ухудшением отношений с Западом, но и фундаментальной сменой парадигмы региональной политики.