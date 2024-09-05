Володин: не надо перевозить в Россию семьи низкоквалифицированных трудовых мигрантов

«Готовясь к поездке, изучил обращения жителей Самарской области. С начала года поступило 3 646. Среди них были разные вопросы: состояние дорог, ЖКХ, работа общественного транспорта, благоустройство, а также просьбы навести порядок в миграционной сфере», — написал Вячеслав Володин в своем канале в Telegram.

Особенно много таких обращений, по его словам, поступило из Тольятти, жители которого обращают внимание, что трудовые мигранты привозят с собой семьи и родственников. «И это создает проблемы», — отметил Председатель ГД.

«Хочу озвучить еще раз позицию, которую разделяет большинство депутатов Государственной Думы. Когда мы говорим о трудовых низкоквалифицированных мигрантах, приезжающих на работу, нам надо выходить на принятие решения с тем, чтобы они приезжали работать и не более чем и чтобы их быт был организован предприятием принимающим. Что касается уже родственников, семей, они должны ждать в стране, откуда приехал человек. Не надо перевозить сюда всех», — подчеркнул Вячеслав Володин.

«И, конечно, очень важно, чтобы мигрант, приезжая сюда, знал русский язык, уважал наши традиции, соблюдал закон. Мы приняли сейчас изменение в законодательство. В случае нарушения незамедлительно высылается такой мигрант», — заключил Председатель ГД.