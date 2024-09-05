Медведев заявил, что детей мигрантов надо заставить выучить русский язык

Детей мигрантов, которые обучаются в российских школах, необходимо постепенно заставить выучить русский язык. Об этом ТАСС во время беседы с коллективом агентства сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

"И применительно к школам нужно постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык. Невозможно, когда ребенок приходит, а в некоторых классах три четверти людей, первоклашки, не говорят по-русски. Надо постепенно заставлять их учить. А кто не учит - ну, не пускать", - сказал он.