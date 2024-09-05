Медведев предложил запретить сезонным мигрантам привозить семьи

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил запретить приезжающим на сезонную работу мигрантам привозить свои семьи в РФ. Соответствующее заявление он сделал во время разговора с коллективом ТАСС.

Медведев отметил, что ограничения на пребывание должны касаться мигрантских семей и анклавов.

«Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? И применительно к школам надо постепенно, без хамства, но заставить их выучить язык», — добавил он.

По словам Медведева, тех, кто откажется учить язык нужно не пускать в Россию.

Ранее против переезда семей трудовых мигрантов в РФ также выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.