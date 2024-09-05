Новости о поставках западного оружия и F-16 Киеву являются трагикмендией, но из-за этого гибнут люди. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Владимир Зеленский в 2022-2023 годах постоянно требовал от западных партнеров поставить различное дальнобойное оружие и дать разрешение на удары по объектам на территории России. В 2023-2024 годах ряд стран начал поставки ракет различных типов. В этом году Украина также получила истребители американского производства F-16.

Сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума прокомментировала поставки Западом оружия Вооруженным силам Украины.

«Это трагикомедия, потому что действительно эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», - заявила она.

Дипломат также обратила внимание, что использование Киевом западного оружия является и трагедией, так как из-за этого гибнут люди.