Россия уже выиграла в спецоперации (СВО) на Украине. Такое заявление в четверг, 5 сентября, сделал член Комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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Так депутат отреагировал на слова генерал-майора Алти Аладудинова, который сообщил, что в этом военном конфликте РФ одержала победу. Член думского комитета отметил, что не полностью, но в целом согласен с мнением военного. Колесник объяснил, что начала боестолкновений можно было избежать, если бы Украины соблюдала Минские соглашения, а НАТО не смешивался в отношения между Киевом и Москвой.

— Уже какое СВО? СВО мы выиграли, сейчас продолжается борьба с НАТО, так что Апти Аронович, я думаю, прав, — передает слова парламентария Lenta.ru.

Алаудинов заявил о победе России в спецоперации

Апты Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в СВО. Генерал-майор также считает, что атака подразделений Вооруженных сил Украины на Курскую область стала решающим сражением в конфликте. Он также предположил, что СВО может завершиться уже в этом году.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что священный долг Вооруженных сил РФ заключается в том, чтобы выбросить противника из Курской области и защитить граждан.