Лавров объяснил приостановку Россией соцвыплат в Абхазии

Россия приостановила социальные выплаты в Абхазии, чтобы соблюсти баланс тех обязательств, которые взяли на себя правительства двух стран. Сложившуюся ситуацию не стоит рассматривать как обострение, заявил РБК министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил о том, что Россия частично приостановила финансовую помощь Абхазии, в том числе в части выплат бюджетникам. Он отметил, что у союзников республики «за последнее время накопилось много недовольства», и невыполнение обязательств может повлечь за собой «определенные санкции, которые уже начали осуществляться с 1 сентября».

Россия прекратила соцвыплаты бюджетникам Абхазии

По словам Лаврова, необходимо соблюдать достигнутые договоренности, которые были санкционированы президентами и одобрены правительствами двух стран.

«И в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в обоих парламентах, у каждой страны есть свои обязательства. Речь идет просто о том, чтобы соблюдался баланс этих обязательств, и наши абхазские друзья это прекрасно понимают», - заметил Лавров.

По его словам, он уже пригласил своего абхазского коллегу Сергея Шамбу посетить Россию в любое удобное время и выразил уверенность, что такую встречу получится организовать в ближайшие дни или недели.

«И, конечно, другие наши ведомства со своими коллегами в Сухуми ведут соответствующую работу. Но главное, еще раз, - выполнение всех достигнутых договоренностей, одобренных президентами», - подчеркнул глава МИД России.

Напомним, что Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Однако Грузия по-прежнему не считает и Абхазию, и Южную Осетию независимыми государствами, заявляя, что они по-прежнему являются ее регионами.