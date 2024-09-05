Сергей Лавров объяснил приостановку соцвыплат в Абхазии
С утра в четверг многие СМИ активно обсуждали приостановку со стороны России социальных выплат учителям, врачам и работникам силовых структур в Абхазии, а также поставки электроэнергии в республику во время осенне-зимнего энергодефицита, которые предполагается осуществлять по коммерческой стоимости.
Эту информацию прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, все это не является неким обострением в отношениях между Москвой и Сухумом, а происходит в рамках взаимных договоренностей и связано с "балансом обязательств", пишет РБК.
Сегодня, заверил российский министр, в отношениях России и Абхазии нет обострения, просто выполняются ранее достигнутые договоренности.
Лавров также подчеркнул, что "пакет договоренностей санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран, и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства".
"Абхазские друзья прекрасно это понимают", - подчеркнул Лавров.