Лавров объяснил приостановку соцвыплат в Абхазии

С утра в четверг многие СМИ активно обсуждали приостановку со стороны России социальных выплат учителям, врачам и работникам силовых структур в Абхазии, а также поставки электроэнергии в республику во время осенне-зимнего энергодефицита, которые предполагается осуществлять по коммерческой стоимости.

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Эту информацию прокомментировал глава российского МИД Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, все это не является неким обострением в отношениях между Москвой и Сухумом, а происходит в рамках взаимных договоренностей и связано с "балансом обязательств", пишет РБК.

Сегодня, заверил российский министр, в отношениях России и Абхазии нет обострения, просто выполняются ранее достигнутые договоренности.

Лавров также подчеркнул, что "пакет договоренностей санкционирован президентами, одобрен правительствами двух стран, и в соответствии с этими договоренностями, которые даже ратифицированы в парламентах, у каждой страны есть свои обязательства".