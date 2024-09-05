Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в смех кандидата в президенты США Камалы Харрис «должен влюбиться каждый» благодаря словам президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

На пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) Путин заявил, что для России была бы предпочтительнее победа на выборах в США Джо Байдена. Однако Байден отказался от предвыборной гонки в пользу нового кандидата - своего вице-президента Камалы Харрис. Путин отметил, что власти России будут поддерживать Харрис вслед за Байденом.

«Она так выразительно и заразительно смеется, что говорит о том, что у нее все хорошо», - подчеркнул Путин.

Он добавил, что соперник Харрис, экс-президент США Дональд Трамп ввел против России столько санкций, «сколько ни один президент раньше не вводил». По словам Путина, «если у Харрис все хорошо, может быть, она воздержится от действий подобного рода». После сессии ВЭФ журналисты спросили Пескова, нравится ли ему смех Харрис.