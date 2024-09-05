Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха за радушный прием в Улан-Баторе. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства признался, что был рад отметить вместе с монгольскими партнерами 85-ю годовщину общей победы на реке Халхин-Гол. Состоявшиеся переговоры он назвал содержательными и результативными.

«Уверен, что реализация достигнутых двусторонних договорённостей будет способствовать дальнейшему упрочению отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Россией и Монголией», — заявил Путин.

Он добавил, что рассчитывает на продолжение российско-монгольского диалога и плодотворной работы, а также пожелал Хурэлсуху крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Монголии — счастья и благополучия.

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Напомним, что Путин прибыл в Монголию с официальным визитом 2 сентября. На следующий день он встретился с Хурэлсухом. По итогам переговоров президенты подписали соглашение о сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов.