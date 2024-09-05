Захарова прокомментировала волну отставок на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставки в украинском правительстве, заявив, что они связаны с «террористической деятельностью киевского режима». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в отставку подали шесть украинских министров - помимо Кулебы, свои посты покидают вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська и другие министры. Также в отставку был отправлен замглавы офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма.

Рада утвердила отставку Кулебы

Зеленский объяснил перестановки стремлением «усилить некоторые направления в правительстве». Politico рассказало, что на Украине отставку Кулебы связывают с его конфликтами с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком. Politico отмечало, что Зеленский все чаще назначает на госдолжности людей из узкого круга своих союзников, пытаясь консолидировать власть.

«Кулеба с возу, но воз все равно развалится», - так представитель МИД РФ отреагировала на отставку украинского министра.

Захарова назвала Кулебу «представителем террористического формирования». Она подчеркнула, что его случаем должны «заниматься специалисты».