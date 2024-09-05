Путин заявил об отсутствии контакта с лидерами Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что давно не созванивается с лидерами западных стран, включая США. Об этом глава государства сказал во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024).

«Мы давно не созваниваемся с представителями некоторых государств Европы и США», — заявил российский лидер.

Путин подчеркнул, что российская сторона при этом не отказывается от любых контактов со странами Запада, тогда как они сами ограничивают возможность коммуникации.

Девятый ВЭФ проходит в период с 3 по 6 сентября во Владивостоке. Мероприятие считается ведущей площадкой для развития экономики Дальнего Востока, а также расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В планах, что главной темой форума в этом году станет тема «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».

5 сентября президент России открыл основное мероприятие форума — пленарное заседание. Российский лидер принимает участие в мероприятиях ВЭФ второй день подряд.

Так, накануне Путин провел встречи с премьером Малайзии, вице-премьером Сербии и зампредседателя КНР. Кроме того, глава государства открыл новые предприятия на Дальнем Востоке по видеосвязи.