Путин рассказал о своей встрече с Дуровым

Президент России Владимир Путин опроверг слухи о своей встрече с основателем Telegram в Баку и рассказал, что виделся с Павлом Дуровым только один раз. Об этом пишет ТАСС.

Этот вопрос президент прокомментировал в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мы с ним контакты никогда не поддерживали, зачем нам встречаться в Баку? Я даже не знал, что он там находится», - сказал глава государства.

Он также отметил, что встречался с бизнесменом лишь однажды много лет назад в Москве, и их беседа была посвящена планам Дурова по развитию бизнеса, пишет RT.

«У нас к нему претензий не было никаких. Я знаю, что со стороны многих стран претензии были, с учетом того, что платформа определенным образом используется какими-то людьми, какими-то структурами, которые могут наносить ущерб своей деятельностью экономике либо в сфере безопасности этим или иным государствам. Думаю, что у правительства России тоже могли быть какие-то к нему вопросы, но ведь этим грешат все платформы подобного рода», - заметил Владимир Путин.

По его словам, не очень понятны действия Парижа, так как они носят избирательный характер.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти предъявили ему обвинение по шести статьям, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей. 28 августа Дуров был отпущен под залог в 5 миллион евро с запретом покидать Францию. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в полиции.