Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова сообщила, что в 49 регионах, в которых проходят выборы, открыты участки для голосования. Ее цитирует ТАСС.

Памфилова напомнила, что голосование в 49 регионах будет проходить в течение трех дней.

«Повторюсь, в 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — отметила она.

Глава ЦИК отметила, что члены избирательных комиссий по всей стране помогают друг другу, назвав желание прийти на помощь коллегам отличительной чертой избирательной системы России.

6 сентября в России начался первый день трехдневных выборов в рамках Единого дня голосования, в ходе которого состоятся более двух десятков выборов губернаторов, депутатов региональных законодательных собраний, городских дум, мэров и довыборы в Государственную Думу. В том числе голосование проходит в Курской области, страдающей от вторжения ВСУ.