Отказ Германии включить оставшуюся нить «Северного потока» являются «чушью» и «шизофренией». Об этот заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает ТАСС.

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«Получать через территорию Украины [газ] могут, получать через "Турецкий поток" могут, а по нитке, которая идет по дну Балтийского моря — не могут. На мой взгляд, это какая-то деформация профессиональная, шизофрения, какая-то чушь просто», — сказал президент.

По словам российского лидера, Берлин мог бы получать через «Северный поток» 27,5 миллиарда кубических метров газа, если бы немецкое правительство договорилось с Москвой. Глава государства подчеркнул, что не понимает отказа от такого решения.

Ранее Путин заявил, что Украина и западные страны отказались от заключения стамбульских соглашений в 2022 году ради того, чтобы нанести России стратегическое поражение. Он отметил, что в Стамбуле Москве удалось обсудить с Киевом практически все параметры возможного мирного соглашения, но приехал бывший премьер Великобритании Борис Джонсон и дал им указание воевать до последнего украинца.