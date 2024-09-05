Путин назвал фаворита Кремля на президентских выборах в США

Не России определять фаворита президентской гонки в США. Это выбор американского народа, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он уточнил, что фаворитом Кремля на президентских выборах был действующий глава США Джо Байден.

Однако так как он решил отказаться от участия в выборах и призвал поддержать своих сторонников вице-президента Камалу Харрис, то Кремль так и поступит, цитирует слова главы государства газета «КоммерсантЪ». Ко всему прочему Владимир Путин оценил заразительный смех Камалы Харрис, отметив, что он означает, что у нее все хорошо.

«Трамп ввел столько санкций в отношении России, сколько ни один президент раньше не вводил, а если у Харрис все хорошо, то, возможно, она воздержится от действий подобного рода», — сказал российский лидер.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп. Владимир Путин ранее называл кандидатуру Джо Байдена более предпочтительной для России. Дональд Трамп счел эти слова комплиментом.