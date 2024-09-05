Путин предсказал начало мобилизации детей на Украине

Киев стремится начать набирать детей в Вооруженные силы Украины (ВСУ), но это не решит его проблем на фронте. Начало мобилизацией юношей на Украине предсказал президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), передает РИА Новости.

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«[Киеву] нужно сейчас опять понижать призывной возраст, чтоб детей набирать, как в Германии фашисты (...) Но это не решит проблему (...) Следующий шаг — это студентов призывать, полностью обескровить страну», — заявил российский лидер.

По его словам, действия Киева вынуждают думать, что власти Украины не считают себя частью украинского народа.

Ранее Путин оценил потери ВСУ и допустил обрушение фронта. По его словам, дальнейший ход боевых действий можно привести к полной утрате боеспособности Киева.