Путин заявил об отсутствии претензий к Дурову у России

У российских властей не было претензий к основателю Telegram Павлу Дурову. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума, передает РИА Новости.

«У нас к нему не было никаких претензий», — сказал Путин, говоря о Дурове.

В то же время российский лидер отметил, что знает о претензиях многих стран к предпринимателю.

Также Путин опроверг информацию о том, что виделся с основателем Telegram в Баку в августе этого года. При этом глава государства уточнил, что встречался с Дуровым всего один раз в Москве много лет назад.