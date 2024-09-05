Киев может дойти до создания аналогов гитлерюгенда из-за огромных потерь в рядах ВСУ. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил президент России Владмир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

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— Такие потери колоссальные. Что они дальше будут делать — даже не понимаю, — поделился глава РФ.

Ранее Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что священный долг Вооруженных сил РФ в том, чтобы выбросить противника с Курской области и защитить граждан.

Кроме того, российский лидер заявил, что к 2026 году на первых шести автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра должна не превышать 10 минут.

Помимо этого, президент поручил подумать о строительстве на Дальнем Востоке атомных электростанций.

Он также заявил, что первую международную территорию опережающего развития планируется создать в Приморском крае.

5 сентября президент принял участие в пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Главное из заявлений российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».