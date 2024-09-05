Путин предложил представить последствия зеркального ответа на удары по АЭС

Удары Вооружённых сил Украины по Запорожской и Курской АЭС крайне опасны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, предложив задуматься о последствиях зеркального ответа на них.

Говоря на Восточном экономическом форуме об ударах по атомным электростанциям, российский лидер подчеркнул, что действия ВСУ являются «опасными терактами».

«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально. Что будет со всей частью вот этой Европы», — отметил Путин.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что ВСУ атакуют АЭС с целью шантажа международного сообщества.